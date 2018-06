Le novità per il settore del gioco online digitale

Quando due società importanti per lo sviluppo e la diffusione del gioco d’azzardo come la IGT e la FlowPlay trovano un accordo di intesa che include la possibilità di creare nuovi giochi online social, nell’ambito del gambling è bene pensare che vi sia qualcosa di molto grosso nell’aria. Per chi non conoscesse bene di cosa si occupa la International Game Technology, bisogna ricordare che questa azienda statunitense è attualmente titolare del più grande portfolio di brevetti per slot machine e altre attrezzature per il gioco dei casinò. Non è un caso se le parole di entusiasmo espresse dal CEO di FlowPlay Derrick Morton hanno salutato la partnership tra queste due importanti aziende che operano nel settore del gioco d’azzardo. Che cosa vuol dire per il mercato europeo tutto questo? L’Europa per quanto riguarda il circuito dei casinò online è un mercato in espansione che deve sempre guardare oltreoceano in termini di novità e di sviluppo tecnologico a livello di software. Detto questo l’ampliamento di attività di concessione di brevetti per lo sviluppo di giochi da casinò online con FlowPlay significa in termini operativi che vi sarà un accordo che darà la possibilità a tutti di provare nuovi giochi in ottica di gambling online. Importanti novità si erano già viste in anteprima durante le fiere di Londra e Stoccolma nello scorso autunno, dove avevamo intuito cosa sarebbe accaduto nel giro di qualche tempo.

Si sta parlando nuovamente di visori che consentono di approfondire il discorso legato ai giochi di realtà aumentata e realtà virtuale, un segmento del gioco che dopo un primo momento di entusiasmo era stato decisamente accantonato dal grande pubblico. Tutto questo ha giocato un ruolo fondamentale l’hype che circonda il settore del gioco e in particolare lo sviluppo di nuove realtà tecnologiche che oggi sono davvero realizzabili e alla portata di molti. Le cifre restano ancora piuttosto elevate, ma la tecnologia è orientata verso questo nuovo modo di intendere le esperienze di gioco. Cioè avviene mentre il settore dei giochi casinò online sono diventati una costante per il mercato europeo, in particolare per quello italiano, spagnolo e francese. Si guarda verso il mercato italiano con grande attenzione, dato che attualmente è uno dei più ricettivi dopo il Nord America, il Regno Unito e il Giappone. Il gioco d’azzardo in Italia viene praticato maggiormente nelle sale da gioco di tipo tradizionale e terrestre, tuttavia lo zoccolo duro di chi lo pratica online cresce secondo i dati che sono stati pubblicati per il primo trimestre 2018. Sono maggiormente le persone che fanno un utilizzo quotidiano di strumenti tecnologici digitali come smartphone e tablet. Tuttavia parliamo ancora di una percentuale che va sotto il 20% e che spesso predilige il gioco attraverso PC fisso o laptop. Il dato in generale per il gioco è in aumento: bisogna però considerare che la spesa in Italia ingloba anche le scommesse sportive e soprattutto le lotterie, che rappresentano i grosso della spesa con oltre 35 miliardi di euro bruciati solo nel 2017.

