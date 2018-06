Giunta Sardegna: le altre delibere di oggi

Cagliari, 19 Giu 2018 – Si è svolta questo pomeriggio nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto, sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, la seduta della Giunta regionale. Su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, la Giunta ha approvato, in via preliminare, i criteri dell’Avviso pubblico per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Lo stanziamento, previsto dalla legge regionale di stabilità 2018, è di 26 milioni di euro, ripartiti sulle annualità 2018 (1 milione di euro), 2019 (10 milioni di euro) e 2020 (15 milioni di euro). Lo scorso 30 maggio, i criteri sono stati sottoposti alla Conferenza permanente Regione – Enti locali che ha espresso la propria intesa dando delle indicazioni volte a garantire la maggior equità possibile nel riparto delle risorse tra i vari territori dell’Isola. L’Avviso individua la tipologia di interventi finanziabili distinguendo tra interventi finalizzati alla messa a norma e/o in sicurezza, completamento, manutenzione straordinaria e realizzazione (ex novo); la percentuale di cofinanziamento in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva; la soglia minima di finanziamento pari a 50.000 euro con l’obbligo che l’opera sia finanziata per intero o come intervento funzionale; l’importo massimo di finanziamento, pari a 400.000 euro. Sono, inoltre, elementi premianti le istanze riguardanti opere di interesse sovracomunale, il livello progettuale dell’intervento proposto, la rotazione – con premialità per enti che non hanno ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) finanziamenti da parte della Regione per le stesse tipologie di opere e – a parità di punteggio conseguito – la data di presentazione della domanda. Prima della pubblicazione dell’avviso pubblico, la delibera sarà trasmessa alla IV Commissione del Consiglio Regionale (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità) per il previsto parere di competenza.

Enti Locali. La Giunta, su proposta dell’assessore Cristiano Erriu di concerto con gli assessori dei Lavori pubblici e della Difesa dell’Ambiente Edoardo Balzarini e Donatella Spano, ha approvato – ad integrazione delle linee guida per l’elaborazione dei Piani regolatori portuali degli scali di competenza regionale, di cui alla deliberazione n. 63/22 del 2016 – la procedura di dettaglio per la stesura, adozione e approvazione definitiva del Piano regolatore portuale e, nello specifico, la definizione delle attività da svolgersi secondo la relativa scansione temporale, i soggetti competenti e gli obiettivi ed i risultati attesi nelle varie fasi del procedimento.

Cultura E Istruzione. Su proposta dell’assessore Giuseppe Dessena e in recepimento dell’emendamento nella legge Finanziaria regionale 2018, sono state approvate le direttive per il triennio 2018-2020 relative ai bandi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne paritarie.

Sanità. Approvate in via definitiva, dopo il passaggio per il parere in Commissione Salute del Consiglio regionale, le Linee guida per il triennio 2018 -2020 sulle modalità di attuazione della legge Agiudu Torrau (Reis): l’Esecutivo ha modificato il testo accogliendo i rilievi della Commissione sul riparto del saldo dello stanziamento relativo al triennio 2018-2020 e meccanismi che assicurano la destinazione del sussidio economico all’inclusione e che ne evitano la dispersione (come nel caso in cui in famiglia ci sia una persona con dipendenza patologica). Su proposta dell’assessore Luigi Arru è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione continua nel settore salute, che prevede l’adeguamento dei criteri di assegnazione dei crediti.