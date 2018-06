Giovane pregiudicato di Cagliari arrestato dal personale della Polizia di Stato per furto aggravato e denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso

Cagliari, 19 Giu 2018 – Gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Cagliari, hanno arrestato Giordano Mulas, 28 anni, cagliaritano pregiudicato, per furto aggravato.

Ieri sera, sulla linea 113 è giunta una telefonata da parte di un cittadino straniero, che chiedeva l’intervento della Polizia perché stava inseguendo un giovane che aveva commesso un furto di denaro dall’abitacolo della propria autovettura parcheggiata nella centralissima via San Giovanni. La vittima, sempre in continuo contatto con l’operatore del 113, ha comunicato gli spostamenti dell’autore del furto riferendo che lo il fuggitivo stava per salire a bordo del bus della linea 1. Quindi i poliziotti, seguendo le indicazioni del Centro Operativo, sono riusciti a raggiungere il mezzo pubblico in Via Paoli e dopo aver fatto arrestare la corsa, sono saliti a bordo e bloccato l’autore del furto.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, all’interno del marsupio gli agenti hanno trovato i 20€ rubati alla vittima e due coltelli a serramanico.

In seguito lo straniero, dopo avere formalizzato la denuncia, ha ripreso il possesso del denaro e il giovane è stato dichiarato in arresto e denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso. In seguito, su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso la sua abitazione dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggo.