Due 45enni sorpresi a rubare arselle in uno stagno di Orosei, denunciati dai carabinieri della Stazione del paese e per furto.

Orosei (Nu), 19 Giu 2018 – Ieri sono finiti nei guai due coetanei di 45 anni di Orosei che durante un controllo effettuato dai carabinieri della Stazione di Orosei, sono stati sorpresi a raccogliere dei molluschi nello stagno in località “Su Barone” di Orosei. Infatti, da qualche tempo lo stagno era stato preso di mira da ignoti ladri, tanto da intensificare i controlli contro le razzie dei mitili. L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Per questo si cerca di sensibilizzare i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette, attesa l’importanza fondamentale che i cittadini danno quotidianamente con la loro collaborazione.

