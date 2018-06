Denunciata dai carabinieri della compagnia di Lanusei una 30enne per atti persecutori nei confronti di un’altra donna di 60 anni.

Lanusei, 19 Giu 2018 – Per mesi ha perseguitato una donna, 65enne pensionata. Questa è la triste sequela di azioni attraverso cui una ragazza di 30 anni, disoccupata, a seguito di futili motivi, aveva incominciato a perseguitare la vicina di casa di un paese dell’Ogliastra.

La ragazza, secondo le denunce e i successivi accertamenti dei militari, avrebbe tenuto un comportamento persecutorio, diffamatorio, ingiurioso e molesto contro la pensionata, causandole un costante stato di tensione e ansia.

Quindi la vittima esausta, si è rivolta ai Carabinieri per una richiesta d’aiuto. In seguito la giovane donna, dagli elementi raccolti è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di Atti Persecutori dai carabinieri della Compagnia di Lanusei.