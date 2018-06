Carabinieri compagnia Villacidro sequestrano discarica abusiva a Guspini e denunciato il titolare.

Cagliari, 19 Giu 2018 – Questa mattina, a Guspini, i carabinieri del Comando Stazione del paese, unitamente a personale del Noe cc di Cagliari e con l’ausilio di un elicottero dell’11° Elinucleo cc di Elmas (Ca), nel contesto di attività tese alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, hanno effettuato un’ispezione presso lo stabilimento Ceramica Mediterranea Spa, ubicato in Guspini (Su) SS 126 Km 95, a seguito della quale hanno proceduto al sequestro preventivo di tre porzioni di area, con superfice di circa 10.000 mq, ricadenti nel perimetro dello stabilimento, sulle quali sono stati rinvenuti circa 5000 mc di rifiuti speciali pericolosi, non di derivazione industriale.

Nella circostanza l’Amministratore unico è stato quindi deferito in stato di libertà all’A.G. per “gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non” e “realizzazione e gestione di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza di autorizzazione”.