Pluripregiudicato di Cagliari di 21 anni arrestato dagli agenti di una Volante per furto aggravato e denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.

Cagliari, 18 Giu 2018 – Un giovane cagliaritano, con numerosi precedenti penali è stato arrestato questa notte dagli aventi della Squadra Volanti del capoluogo, Fabio Cherchi, di 21 anni, perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Una pattuglia della Polizia, nel transitare in viale Marconi all’altezza dell’incrocio con al Via Sarpi ha notato e riconosciuto un noto pregiudicato, attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali. Gli Agenti si sono subito insospettiti del fatto che il giovane si trovasse fuori di casa quell’ora tarda, ben sapendo che, in base alle prescrizioni della misura a cui è sottoposto, dovesse rincasare entro le ore 20:00.

Contemporaneamente il pluripregiudicato, accortosi di essere stato visto dai poliziotti, ha cercato di nascondere alla loro vista un oggetto che teneva in mano, aumentando l’andatura e dirigendosi verso la propria abitazione poco distante.

Quindi è stato inseguito, bloccato, e i poliziotti hanno trovato nelle mani del pregiudicato l’ultimo modello della consolle “Wii-U” marca “Nintendo” ed è bastato poco per capire che ciò costituiva il bottino di un furto appena perpetrato all’interno del negozio di informatica situato a due passi da lì.

Subito dopo da un controllo più accurato, è stata rinvenuta anche la somma di 170€ in banconote e una chiave a brugola, presumibilmente usata come grimaldello.

Mentre gli agenti erano intenti a verificare la posizione del Cherchi, che non ha fornito nessuna giustificazione circa il possesso della merce, al 113 è giunta la telefonata del proprietario del negozio che riferiva del furto di una consolle, proprio dello stesso tipo di quello in possesso del Cerchi, oltre che della stessa somma di denaro asportata dalla cassa.

Inseguito, dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica, è stata rinvenuta all’interno del locale una chiara un’impronta della scarpa del Cherchi.

Il proprietario dell’esercizio commerciale, dopo avere formalizzato la denuncia, ha ripreso il possesso di tutto il materiale rinvenuto e l’arrestato su disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato presso la sua abitazione dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.