I lavori del Consiglio regionale della Sardegna e delle Commissioni

Cagliari 18 Giu 2018 – Riprenderà domani pomeriggio alle 16,00, in Consiglio regionale, l’esame del Testo Unico sulla lingua sarda interrotto la scorsa settimana al termine della discussione generale e il voto sul passaggio agli articoli.

La seduta dell’Aula sarà preceduta alle 15.00 dalla riunione della Quarta Commissione “Governo del Territorio” convocata per l’audizione del presidente e dell’amministratore delegato di Cin-Tirrenia sulle problematiche della continuità territoriale marittima.

I lavori del parlamentino guidato da Antonio Solinas (Pd) proseguiranno nella mattinata di mercoledì 20 giugno, alle 9.30, con l’esame della nuova legge urbanistica. Previste le audizioni di sindacati (Cgil, Cisl e Uil), associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF Sardegna, Italia Nostra, Gruppo di intervento giuridico) ed Enti locali (Anci e Asel). Nel pomeriggio, a partite dalle 15.30, saranno invece sentiti i rappresentanti delle associazioni dei costruttori e dei lavoratori edili (Ance, Anaepa, Confartigianato, Cna, Confapianiem, Legacoop, Collegio Aniem e Casartigiani), l’Associs (Associazione Consorzi industriali della Sardegna) e i vertici di Federalberghi, Faita Federcamping, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria e Asshotel.

Mercoledì si riuniranno altre quattro commissioni: alle 10,00 la Sesta Commissione “Salute e politiche sociali” presieduta da Raimondo Perra (Psi) per l’audizione dell’assessore alla Sanità Luigi Arru e del direttore generale dell’Ats Fulvio Moirano sulla vertenza Aias;

Alle 10,30 la Terza Commissione “Bilancio” guidata da Franco Sabatini (Pd). In programma l’analisi della situazione della finanza locale, l’esame della proposta di legge n.434 (Disposizioni transitorie per la sanatoria di situazioni irregolari sugli immobili regionali) e il parere sulla proposta di legge nazionale n. 17 (Modifica del titolo III, art. 14, c. 1, della L. cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna). I lavori proseguiranno nel pomeriggio, alle 16,30 con l’audizione dell’assessore regionale della sanità Luigi Arru sullo stato di attuazione delle politiche sociali con particolare riferimento al Reis;

Alle 12.30 la Commissione speciale sul commercio e l’artigianato, presieduta da Roberto Deriu (Pd) proseguirà, come da programma, il ciclo di audizioni con i rappresentanti di Ance e Unioncamere. Audizioni che andranno avanti anche nel pomeriggio, a partire dalle 18,30, con l’intervento dei vertici di Confcommercio e Confesercenti.

Alle 16,00, infine, si riunirà anche la Quinta Commissione “Attività produttive” guidata da Luigi Lotto (Pd) che proseguirà l’esame della proposta di legge sulla suinicoltura e il testo unificato sulle Cooperative di comunità. Com