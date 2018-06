Arrestato dai carabinieri un pregiudicato con misura di prevenzione e Daspo per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità.

Cagliari, 17 Giu 2018 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, alle prime luci dell’alba hanno arrestato un pregiudicato di 31 anni, cagliaritano per i reati di resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità.

Infatti, il giovane, già noto alle forze dell’ordine poiché pregiudicato e sottoposto ad una misura di prevenzione, nonché a provvedimenti Daspo, è stato fermato dai militari in Via Baylle, ma alla loro richiesta dei documenti d’identità, si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità minacciandoli ed inveendo nei loro confronti che pertanto lo hanno invitato presso gli uffici dove procedere alla sua identificazione. Ma questi, rifiutandosi categoricamente di salire a bordo del veicolo militare, ha cominciato a sferrare calci e pugni nei confronti dei militari che si sono poi visti costretti ad ammanettarlo e quindi dichiararlo in arresto. Subito dopo è stato portato nella caserma di Via Nuoro, sede del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, dove, ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per domani mattina.