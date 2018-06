A Tortolì lite furibonda tra guidatori per un parcheggio: due persone denunciate dai carabinieri.

Tortolì (Nu), 17 Giu 2018 – Una giornata d’inizio estate in spiaggia, si è trasformato in un incontro senza esclusione di colpi usando come ring i parcheggi nella località marina di Tortolì fra le località di Cea e Orrì.

I motivi apparenti sembrano riconducibili ad una mancata precedenza per entrare in uno stallo di sosta. Fatto sta che dalle minacce si è passati ai fatti quando uno dei due contendenti ha impugnato un nunchaku cercando di colpire l’avversario che ha risposto con dei pugni al volto.

Al secondo round sono però arrivati i militari del pronto intervento della Compagnia Carabinieri di Lanusei che hanno posto fine alle ostilità oltre a personale sanitario del 118.

Entrambi sono stati medicati e giudicati guaribili con qualche giorno di prognosi. Oltre alle lesioni, di cui risponderanno entrambi, il proprietario del bastone snodato è stato deferito anche per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.