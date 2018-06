A Serrenti i carabinieri della Stazione di Sanluri arrestato tre nomadi per tentato furto in concorso

Serrenti, 17 Giu 2018 – I Carabinieri della Stazione di Sanluri, nel pomeriggio ieri, hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini responsabili di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione pervenuta poco prima al 112, ed hanno colto i tre in flagranza di reato.

Quindi i militari dopo aver bloccato Milanovic Devid di 26 anni, con precedenti di polizia, intento a fare da palo, hanno poi arrestato Milanovic Daniele, di 26 anni e De Haro Marko di 36 anni con precedenti di polizia, intenti nel tentativo di forzare il portoncino d’ingresso di un’abitazione i cui proprietari erano assenti.

I due alla vista della pattuglia dell’Arma hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati.

In seguiti gli arrestati ultimate le formalità in caserma, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri e Cagliari in attesa della direttissima prevista per lunedì mattina davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.