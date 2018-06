Un meticcio lasciato incustodito per le vie di Osini (Nu) azzanna un bambino mentre camminava con la nonna, denunciato il proprietario

Osini (Nu), 16 Giu 2018 – Un bambino mentre percorreva una via di Osini, un piccolo centro della provincia nuorese, all’improvviso è stato azzannato da un cane meticcio, riportando delle ferite al polpaccio.

I Carabinieri della Stazione del paese, a conclusione di una breve indagine, sono riusciti a risalire al proprietario dell’animale.

Quindi, alla luce delle evidenze emerse, per il possessore del cane, è scattata la denuncia in stato di libertà, in quanto ometteva di custodire il cane secondo le prescrizioni sindacali in materia. Nella stessa circostanza è stata elevata la sanzione pecuniaria di euro 220,00 per malgoverno di animali e poiché l’animale era sprovvisto di microchip.