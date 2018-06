Giovane senegalese di 19 anni arrestato dai carabinieri di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 16 Giu 2018 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno arrestato nel corso della scorsa notte Canute Landy di 19 anni, del Senegal, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato un giovane polacco anche come abituale assuntore di droga.

Infatti il senegalese è stato colto nella flagranza del reato di spaccio in quanto cedeva ad un polacco di 31 anni, della marijuana nei pressi di Via XI Settembre 2001, in pieno centro storico e, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di svariate centinaia di euro in banconote di vario taglio provento dell’attività illecita.

Quindi il senegalese è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione cc di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo.