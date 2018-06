Concitato incidente stradale nel centro del paese di Orotelli che ha visto coinvolti una donna del posto e due extracomunitari, denunciato uno di questi dai carabinieri per resistenza a P.U.

Ottana, 16 Giu 2018 – La notte del 15 giugno scorso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Ottana, sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele ad Orotelli (NU) per un incidente stradale che aveva coinvolto due auto, una Mercedes classe A con a bordo due cittadini stranieri ed un Fiat Fiorino condotto da una signora del paese con a bordo alcuni familiari, tra cui una bambina di 7 anni.

A seguito dell’incidente, fra i due extracomunitari ed alcuni cittadini di Orotelli accorsi sul luogo si scatenava un forte diverbio che stava per degenerare in colluttazione. Sul posto giungeva una pattuglia dei Carabinieri del Pronto Intervento 112 della Compagnia di Ottana che ha impedito che i due extracomunitari potessero essere malmenati. Improvvisamente però uno dei due stranieri, alterato ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha tentato d’afferrare dal cofano della Mercedes una grossa chiave a tubo di circa 30 cm con il probabile intento di scagliarsi contro i presenti ma che comunque è stato subito fermato da uno dei due militari che lo immobilizzato immediatamente a terra

Nel frattempo sul posto sono giunti in aiuto i militari della Stazione cc di Orotelli e di Bolotana che, placati gli animi e dispersa la folla che si era creata, hanno proceduto ai rilievi del sinistro. Quindi Il cittadino extracomunitario al termine della vicenda è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “Resistenza a Pubblico Ufficiale” e lesioni personali.

Entrambi i conducenti dei mezzi e gli altri due occupanti del Fiat Fiorino sono stati accompagnati da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti, non vi sarebbero feriti gravi.