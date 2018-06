Clima, la Sardegna a Milano per il progetto Master Adapt su strategie di adattamento. Spano: in atto un grande sforzo istituzionale

Cagliari, 16 Giu 2018 – “Resilienza per le città adattative: sperimentazioni per l’adattamento in ambito urbano” è il titolo del workshop nazionale in programma a Milano, mercoledì 20 giugno, organizzato nell’ambito del progetto europeo Life Master Adapt che vede la Sardegna capofila.

“Lo sforzo per le sfide del clima è immenso anche per le nostre città e non solo scientifico ma anche istituzionale perché la strategia di adattamento è multisettoriale. Momenti di confronto a livello nazionale sono quindi basilari per fare le migliori scelte per la nostra isola e le nostre popolazioni”, spiega l’assessora della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano, che alle 10 aprirà i lavori della giornata ospitata nella sede della Città Metropolitana di Milano (a Palazzo Isimbardi in via Vivaio 1) e poi interverrà sul tema dei governi regionali a supporto della pianificazione climatica.

“La Sardegna – aggiunge – sta giocando un ruolo attivo anche grazie al progetto Master Adapt, che ha l’obiettivo di sostenere le regioni e gli enti locali nella definizione e nello sviluppo di strategie di adattamento ai mutamenti climatici attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi di governance multilivello”.

Il workshop, patrocinato da Fondazione Cariplo con la Città metropolitana di Milano e con il Politecnico di Milano, si pone l’obiettivo di mettere a sistema alcune delle sperimentazioni e dei progetti in corso in Italia che hanno come obiettivo l’integrazione dell’adattamento negli strumenti di governo e pianificazione delle città. Due le sessioni: la prima, in programma dalle 9,30 alle 13,30 in Sala Affreschi, approfondisce il quadro, i temi e i processi su scala nazionale ed europea.

La successiva sessione, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in Sala Consiglio, lascia invece lo spazio al confronto sugli strumenti e sui metodi per l’adattamento e la circolarità alla scala urbana. Tra gli interventi è previsto quello degli esperti dell’assessorato regionale dell’Ambiente. Red