Apertura stagionale della Stazione carabinieri di “Sos Alinos”

Orosei, 16 Giu 2018 – Da questa mattina la Stazione Carabinieri di Sos Alinos è stata riattivata. Infatti, come ogni anno, con l’intensificarsi del turismo nella zona costiera di Orosei durante tutto il periodo estivo, l’Arma dei Carabinieri, sente l’esigenza di implementare le proprie forze sul campo: per tale motivo uomini e mezzi di rinforzo, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, sono stati dislocati in quella porzione di territorio per permettere di riaprire un presidio dell’Arma al servizio del cittadino.

Da questa mattina, con orario di apertura dalle ore 10:00 fino alle 18:00 la Stazione Stagionale di Sos Alinos è di nuovo aperta al pubblico e lo rimarrà fino al 15 settembre. Con l’apertura della caserma, sono state implementate le pattuglie che potranno svolgere il servizio in quella porzione di territorio per permettere un pronto intervento in caso di necessità e allertamento da parte del cittadino al 112. Com