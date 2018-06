A Tempio Pausania filmate dalle telecamere mentre rubavano liquori in un supermercato, due donne denunciate

Tempio Pausania, 16 Giu 2018 – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Tempio Pausania, a seguito della denuncia sporta da un socio della Supermercati Marcello s.r.l. e dopo avere visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, sono riusciti a identificare due donne che l’8 giugno scorso, dopo essersi impossessate di undici bottiglie di liquore e averle occultate in una capiente borsa, sono uscite dall’esercizio pubblico senza pagare.

Il valore delle bottiglie, che non sono certo un bene di primaria necessità, è stato stimato in 150 euro circa. Gli accertamenti hanno portato a identificare M. B., 42enne di Tempio e M. S., di 37 anni, residente a Ozieri, che sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio con l’accusa di furto aggravato.