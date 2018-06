Benessere organizzativo: cambiamento, formazione e sblocco del turn over i temi al centro dell’incontro

Cagliari, 14 Giu 2018 – Un momento di dialogo e di confronto per fare il punto sul processo di cambiamento che sta investendo Ats dopo l’accorpamento delle Assl. Si è svolta questa mattina nella sala Arancio della Assl di Cagliari la giornata di studio “Il benessere organizzativo nell’Azienda per la tutela della salute”, un incontro tra la direzione generale e i dipendenti per delineare lo stato della situazione attuale e le prospettive del prossimo futuro. Ad aprire i lavori, l’intervento del direttore generale di Ats, Fulvio Moirano, che ha innanzitutto rassicurato su una delle questioni più urgenti, le carenze di personale, grazie allo sblocco del turn over e ha poi messo in luce il grande lavoro svolto nella Assl di Cagliari sulla riduzione della spesa farmaceutica. Hai poi presentato il tema al centro dell’incontro anticipando che, a breve, ai dipendenti verrà sottoposto, in forma assolutamente anonima, un questionario on line per valutare il benessere organizzativo all’interno dell’azienda.

Corrado De Vito, professore associato della Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di Roma, è entrato nel vivo della metodologia della survey nella rilevazione delle opinioni sulla condizione lavorativa nell’Ats Sardegna.

Gianni Salis, direttore della struttura complessa di Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo di Ats, ha ribadito come “la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori sia essenziale per portare avanti un cambiamento organizzativo di questa portata”.

Un cambiamento che non è solo organizzativo ma anche culturale. “I processi di cambiamento vanno accompagnati”, ha spiegato Luigi Minerba, direttore di Ats Assl Cagliari, “in tutti gli incontri con i territori cerchiamo di spiegare cos’è Ats, cos’è questa grande innovazione organizzativa che sta investendo la più grande azienda sanitaria sarda”. Com