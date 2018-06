Turismo, domani a Olbia parte secondo ciclo di incontri territoriali su piano strategico. Aperti a tutti, iscrizioni on line su SardeParteciPA

Cagliari, 13 Giu 2018 – Inizia domani, giovedì 14 giugno, il secondo giro di incontri territoriali per la definizione del nuovo Piano strategico del turismo “Destinazione Sardegna 2018-2021”, organizzati dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Il primo appuntamento si tiene nel Business centre dell’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda, con inizio alle ore 9,30. Per ciascun incontro sarà possibile iscriversi on line attraverso la piattaforma regionale SardegnaParteciPA oppure direttamente in sala fino a esaurimento posti.

Il Piano strategico è lo strumento di definizione e aggiornamento della politica turistica regionale e per l’esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, con l’obiettivo migliorare la competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per la sua elaborazione, l’Assessorato del Turismo ha avviato un iter partecipativo sul territorio finalizzato a individuare potenzialità, criticità ed esigenze nell’ambito di un primo giro di incontri tematici. La nuova tornata di consultazioni, aperte a amministratori, operatori turistici e semplici cittadini, ha lo scopo di restituire gli spunti emersi durante il primo ciclo di incontri territoriali, con l’obiettivo di articolarli in proposte e soluzioni da includere nel documento finale che verrà sottoposto alla Conferenza permanente del turismo, dalla quale uscirà poi il testo che verrà approvato dalla Giunta regionale.

Dopo l’apertura di Olbia, il calendario degli incontri prevede tappe nei comuni di Alghero (15 giugno), Oristano (18 giugno), Sardara e Iglesias (19 giugno), Cagliari (22 giugno), Lanusei e Sinnai (25 giugno). Sarà possibile iscriversi a ciascun incontro dalla piattaforma regionale SardegnaParteciPA: https://goo.gl/25an1h

Le iscrizioni on line dovranno essere eseguite entro le 24 ore precedenti alla data dell’incontro. Resta garantita la possibilità di iscriversi in situ il giorno degli incontri fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Per chiarimenti e segnalazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo PSTurismo@regione.sardegna.it