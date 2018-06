Guido Zaccagnini presenta venerdì 15 giugno la Carmen di Bizet al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 13 Giu 2018 – Venerdì prossimo, alle 19, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, il giornalista e musicologo Guido Zaccagnini presenta l’opera Carmen di Georges Bizet, in un incontro con il pubblico. L’opera va in scena, venerdì 22 giugno alle 21 (turno A), per la Stagione lirica e di balletto 2018 del Teatro Lirico di Cagliari.

Guido Zaccagnini – Nato a Roma nel 1952, è docente di Storia della Musica al Conservatorio di Musica di “Santa Cecilia” di Roma. Ha curato e tradotto La generazione romantica di Ch. Rosen (Adelphi, 1997) e Su Beethoven di M. Solomon (Einaudi, 1998); ha pubblicato una monografia su Berlioz (Hector en Italie, Pendragon 2002). La sua collaborazione con Radio Rai è iniziata circa trenta anni fa con i programmi Audiobox e Il Paginone.

Carmen viene replicata: sabato 23 giugno alle 21 (turno G); domenica 24 giugno alle 21 (turno D); martedì 26 giugno alle 21 (turno F); mercoledì 27 giugno alle 21 (turno B); giovedì 28 giugno alle 21 (fuori abbonamento); venerdì 29 giugno alle 21 (turno C); sabato 30 giugno alle 17 (turno I); domenica 1 luglio alle 21 (turno E); martedì 3 luglio alle 21 (fuori abbonamento).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo.

L’ingresso alla presentazione è libero. Red