Arrestato dai carabinieri un minore ad Assemini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Assemini (Ca), 13 Giu 2018 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Assemini, della compagnia CC di Cagliari, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 17 anni, cagliaritano.

Il giovane è stato fermato per un controllo e una volta sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 400 € in banconote, una dozzina di dosi di marijuana ed un bilancino di precisione, tutti chiari riferimenti ad una consolidata attività di spaccio. Pertanto il minore stato accompagnato dai carabinieri presso la sua abitazione dove è proseguita l’attività di perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti altri 700 € circa in banconote di vario taglio, ritenuti anch’essi provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto sottoposto a sequestro ed il minorenne è stato poi accompagnato presso il domicilio del padre in stato di arresto.