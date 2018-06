Vittorio Grigolo arriva sul palcoscenico della Forte Arena One Night – One Voice – Beloved Arias. Una Notte – Una Voce – il 14 Luglio prossimo.

Nell’incantevole cornice della Forte Arena, Vittorio Grigolo presenterà un recital imperdibile, riproponendo le Arie più belle del repertorio belcantistico italiano. La sua voce inconfondibile, la sua presenza scenica e il suo carisma lo rendono un artista unico nel suo genere. Dopo aver conquistato i palcoscenici di tutto il mondo dal Teatro alla Scala, al Covent Garden di Londra e non ultimo con i successi di Tosca e Lucia al Metropolitan Opera di New York, Vittorio torna in Italia.

“La forza esplosiva vocale e fisica che il tenore italiano porta nei suoi ruoli affascina il pubblico di tutto il mondo. Quando Grigolo dichiara il suo amore, si sente senza compromessi, raggiante; quando piange una perdita è, allo stesso tempo, tenero e devastante. Questa autenticità è ciò che definisce una performance di Grigolo… quando canta, tu gli credi” (Vincitore del prestigioso “The Opera New Awards 2018” come miglior tenore).

Oggi Vittorio Grigolo rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo, un’icona del “Made in Italy” di altissimo livello che ci distingue al livello internazionale.

I biglietti per lo show sono disponibili su www.ticketone.it, www.boxofficesardegna.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Com