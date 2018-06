Tom Jones il leggendario artista in concerto in Italia il 9 agosto 2018 alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA)

Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).

I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tom Jones è una vera e propria leggenda musicale. Le sue hit tra cui It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again e Sex Bomb restano indimenticabili e continuano a far ballare e sognare numerose generazioni.

Tom, insignito dell’onorificenza di Cavaliere dalla Regina d’Inghilterra nel 2006, vanta una carriera lunga oltre quattro decadi, costellata di successi incredibili (oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo). La sua voce potente trascende i generi e le ‘ere’ musicali, contando un pubblico vastissimo per età e sesso. ‘Padrino’ del soul moderno, Sir Tom continua ad emozionare il pubblico con i suoi concerti in giro per il mondo ed è pronto a stupire il pubblico italiano con i suoi successi, ancora una volta.

L’ultimo disco di Tom Jones (il 41° della sua carriera per essere precisi) è uscito nell’ottobre del 2015 e s’intitola Long Lost Suitcase, che completa una trilogia iniziata con Praise & Blame (2010) e Spirit in the Room (2012). Tutti e tre i dischi sono prodotti da Ethan Johns (Ryan Adams, Paul McCartney, Kings of Leon). Com