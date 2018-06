Presentata stamane la nuova stagione del Forte Arena all’insegna di un’estate ricca di stelle

Santa Margherita di Pula (Ca), 12 Giu 2018 – Si è tenuta questa mattina, presso il Forte Village, la presentazione dei prossimi eventi della Forte Arena, teatro all’aperto, giunto alla sua terza edizione.

Il calendario, presentato dal general manager Lorenzo Giannuzzi e da Domenico Bagalà, relatore del programma e allestimenti del Forte Arena, risulta denso di appuntamenti.

Si parte il 14 luglio con il tenore Vittorio Grigolo, definito dal sovraintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi, come il nuovo Pavarotti. Si tratta quindi di un fenomeno del mondo della lirica, vincitore di un grammy award nel 2008 e abituato a calcare palcoscenici prestigiosi come il Teatro alla Scala di Milano, il Covent Garden di Londra e il Metropolitan Opera di New York. Per l’occasione Grigolo si esibirà in un repertorio delle più note canzoni tratte dal mondo dell’opera e non solo, supportato dall’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Il 26 luglio sarà invece il turno di Sting, considerato dai più come un pezzo della storia del rock, che per una notte incanterà il pubblico di Pula e non solo, con alcuni dei suoi brani più noti. Ad ogni modo il cantautore inglese non sarà solo, ma sarà affiancato dal cantante Shaggy con il quale ha lanciato l’album “44/876”, considerato il progetto musicale più interessante del 2018.

Il 2 agosto le spiagge di Pula sembreranno per una notte quelle di Los Angeles, ammirate nel telefilm “Baywatch”, vista la presenza di Pamela Anderson, una delle protagoniste della nota seria degli anni ’90. L’attrice statunitense accompagnerà uno dei più famosi illusionisti del mondo, Hans Kloch, il quale porterà nell’isola uno spettacolo di magia che ha già entusiasmato il pubblico di Las Vegas.

Il 4 agosto gli amanti del balletto potranno ammirare il classico Lago dei Cigni, rappresentato dalla storica compagnia di ballo di San Pietroburgo. I costumi e le scenografie sono state create appositamente per il tour italiano, seguendo i dettami artistici del grande Teatro Imperiale Russo e con il coinvolgimento dei migliori scenografi russi degli ultimi anni.

Il 9 agosto sarà la volta di Tom Jones, icona del mondo della musica pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Anche lui al pari di Sting si esibirà nei suoi brani più noti, tra cui il suo pezzo più popolare Sex Bomb.

Il 18 agosto si concluderà la stagione con il musical Grease, prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi.

Per quanto attiene all’acquisto dei biglietti, il sovraintendente Orazi ha voluto precisare che per gli abbonati del teatro lirico saranno previste delle agevolazioni per lo spettacolo di Grigolo, estese ad altri eventi, come il Lago dei Cigni. Bagalà ha, invece, assicurato la messa a disposizione, anche per quest’anno, del servizio bus per raggiungere la Forte Arena, prenotabile presso il box office. G.P.S