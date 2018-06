Forestas, Assessora Spano a tavola rotonda Uil: regione al lavoro per la piena attuazione dell’accordo contrattuale

Cagliari, 12 giugno 2018 – “Dopo dodici anni la firma dell’accordo per l’anticipo degli aumenti contrattuali per i lavoratori forestali della Sardegna rappresenta un momento storico per Forestas e per l’Esecutivo Pigliaru, che ha lavorato con loro per questo risultato. La volontà politica è forte e chiara: Giunta e Consiglio regionale sono a lavoro per trovare le risorse necessarie per dare attuazione dell’accordo nei tempi più celeri possibili”.

Lo dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano che, oggi al Setar di Quartu Sant’Elena, ha partecipato alla tavola rotonda ‘L’ambiente, equilibrio della vita e serbatoio di risorse’, organizzata nella cornice del XVII Congresso Confederale della UIL Sardegna. La titolare dell’Ambiente, la quale ha portato i saluti dell’assessore degli Affari regionali Filippo Spanu, è intervenuta sui temi forestali ripercorrendo le tappe che hanno condotto alla nuova legge forestale e all’importante ruolo assunto dall’agenzia Forestas grazie alla normativa regionale. Red