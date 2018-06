Ritrovata e restituita da una cittadina una somma di denaro

Cagliari, 11 Giu 2018 – Gesto di grande senso civico quello compiuto da un’onesta cittadina di Cagliari che nei giorni scorsi ha trovato, sul selciato stradale, una consistente somma di denaro in contanti.

La signora ha provveduto immediatamente a consegnare il denaro alla Polizia Municipale i cui operatori hanno depositato la somma presso l’Ufficio Beni Rinvenuti del Comune.

I soldi saranno custoditi per un anno dall’Uffici e riconsegnati all’eventuale proprietario che sia in grado di fornire tutti i dettagli sullo smarrimento degli stessi. Decorso tale termine, la somma spetterà di diritto al ritrovatore.

