Peste suina, abbattuti a Desulo 59 maiali al pascolo brado illegale, di ignota proprietà, non registrati e mai sotto posti ai dovuti controlli sanitari

Cagliari, 11 Giu 2018 – L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che oggi, in agro di Desulo, sono stati abbattuti 59 maiali allo stato brado illegale, di ignota proprietà, non registrati all’anagrafe animale e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari. Alle attività, portate avanti dall’UdP in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato il Gruppo di intervento veterinario (GIV), i colleghi dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli agenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, gli uomini dell’Agenzia regionale Forestas.

Gli interventi di oggi sono stati eseguiti in territori particolarmente impervi e di difficile accesso per uomini e mezzi, dato che, a seguito delle attività degli ultimi mesi, le aree interessate dalla presenza di brado illegale si sono sensibilmente ridotte e ristrette alle zone meno raggiungibili.