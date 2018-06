Impianti – Imprese che chiudono e lavoro nero che cresce. Da Confartigianato Sardegna un netto “no” al “fai da te” per impianti elettrici, idraulici, domotici e termici.

Cagliari, 11 Giu 2018 – Elettricisti, idraulici, domotici, termoidraulici, manutentori di ascensori, scale mobili e impianti a gas ma anche installatori di circuiti d’allarme e videosorveglianza.

Un settore, quello dell’impiantistica, anche in Sardegna profondamente legato al “Sistema casa”, influenzato dall’andamento del mercato degli immobili e incentivato dai “bonus”.

Soprattutto negli ultimi anni, la crisi ha costretto, da una parte, tante imprese a chiudere definitivamente i battenti mentre, dall’altra, ha spinto sempre più abusivi a “inventarsi” impiantisti e installatori e a eseguire lavori nelle abitazioni senza rispettare i requisiti di sicurezza complice, in molti casi, anche la vendita al pubblico, nei centri commerciali o nella grande distribuzione, di generatori di calore e di componentistica per gli impianti elettrici, con tanto di pubblicità che invita al fai da te.

Confartigianato sistema deve essere eseguito da imprese registrate alla Camera di Commercio e abilitate alla professione. Infatti, se il lavoro non è realizzato a regola d’arte e certificato, oltre a non rispettare la Legge, in caso di incidenti, il proprietario ne risponde penalmente e non potrà beneficiare del risarcimento previsto dalla stipula di eventuali assicurazioni sulla casa.

Nell’isola, al I trimestre di quest’anno, le imprese del comparto Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione sono state 4.261, di cui il 70,2%, pari a 2.993 unità sono artigiane.

Sono questi i dati dell’analisi dell’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i numeri del settore delle “Imprese di installazione” su fonte Unioncamere-Infocamere 2017-2018.

“Dobbiamo sempre ricordare che se l’impiantistica non è totalmente collassata – afferma Stefano Mameli, Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – ancora una volta dobbiamo dire grazie agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e sulla riqualificazione energetica, due fondamentali e insostituibili sostegni alle famiglie e alle imprese, perché hanno consentito di aiutare chi ha fatto gli investimenti e chi ha eseguito i lavori. Speriamo che anche il nuovo Governo mantenga i benefici fiscali per le ristrutturazioni”.

In Sardegna nel 2016, secondo i dati forniti dal Mef e tratti dalle dichiarazioni dei redditi 2017 dei 31.456 contribuenti interessati, le detrazioni connesse agli interventi per l’efficientamento energetico hanno ammontato a 15 milioni di euro, pari al 16,5% delle detrazioni che interessano la filiera della casa e allo 0,9% dell’ammontare del totale delle detrazioni.

L’analisi dimostra come, rispetto allo stesso periodo del 2017, si contino 24 imprese artigiane in meno, pari ad un calo dello 0,8%.

A livello provinciale le imprese artigiane del settore si concentrano principalmente a Cagliari (38,5%) e a Sassari (36,9%). L’incidenza maggiore delle imprese artigiane sul totale nelle Installazioni di impianti la rileviamo a Nuoro (80,9%) e a Sassari (73,7%). Rispetto allo stesso periodo del 2017 si osserva una dinamica delle imprese artigiane del settore positiva per Sassari (+0,5%) e Nuoro (+0,4%) e negativa per Cagliari (-1,8%) e Oristano (-4,5%).

In particolare, nella regione, al I trimestre 2018 le imprese artigiane del comparto Installazione di impianti elettrici sono 1.692, il 66,9% delle 2.530 imprese totali del settore e rispetto al I trimestre 2017 registrano una flessione del1’1,3%; le imprese del comparto Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria sono 1.141, il 78,3% delle 1.457 imprese totali del settore e rispetto al I trimestre 2017 registrano una tenuta con una variazione tendenziale prossima allo zero (-0,3%); e le imprese del comparto Altri lavori di costruzione e installazione sono 155, il 59,6% del numero totale di imprese del settore e rispetto al I trimestre 2017 registrano un incremento dell’1,3%.

Gli addetti nel settore delle installazioni in Sardegna sono 5.381, di cui 2.424, il 45,1% del totale, sono lavoratori dipendenti e 2.956, il 54,1% del totale, sono indipendenti. Rapportando gli addetti al numero di imprese delle Costruzioni si osserva che la dimensione media delle imprese del comparto presenti sull’Isola è di 2,2 addetti per impresa.

“Sono previste pesanti sanzioni a carico di chi affida i lavori e a carico di chi esegue senza essere in possesso di questi titoli – riprende Matzutzi – anche la manutenzione degli impianti è importante”.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna ricorda come anche “l’installazione “’fai da te” sia vietata dal decreto 37 del 2008 e prima ancora dalla legge 46 del 1990. Anche il settore della climatizzazione, dove la casistica delle aziende non certificate è ancora più dilagante, è regolamentato dal Dpr 43 del 2012 che prevede l’obbligatorietà di affidare i lavori di installazione anche degli split domestici ad aziende che abbiano in organico personale in possesso di una certificazione e che abbiano ottenuto la certificazione aziendale”. Per questo la formazione e la professionalità, sono stati due punti fermi della categoria negli ultimi anni: “L’impegno delle imprese nei percorsi formativi, necessari ad acquisire le necessarie certificazioni – rimarca il Presidente – è stato impegnativo e gravoso economicamente, soprattutto quando i corsi si sono svolti nella Penisola, condizione che ha condizionato la crescita a molte realtà”.

“Affidarsi alle aziende specializzate, in regola, e iscritte in Camera di Commercio che pagano Inps, Inail, Iva – conclude il Presidente – significa lottare davvero contro il lavoro nero e il fai da te”.

Imprese dell’impiantistica in Sardegna

Totale Imprese Impianti Imprese Artigiane Impianti % imprese artigiane Imprese artigiane 2018 su 2017: variazione assoluta Imprese artigiane 2018 su 2017: variazione percentuale Cagliari 1.821 1.153 63,3 -21 -1,8 Nuoro 622 503 80,9 +2 +0,4 Oristano 322 234 72,7 -11 -4,5 Sassari 1.496 1.103 73,7 +6 +0,5 Sardegna 4.261 2.993 70,2 -24 -0,8