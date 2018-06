Gdf di Sassari: arrestato dai Baschi Verdi giovanissimo sassarese per detenzione stupefacenti ai fini di spaccio.

Sassari, 11 Giu 20128 – È di venerdì scorso l’ultima operazione portata a termine dai Baschi Verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassari. Infatti, i militari hanno suonato direttamente alla porta di casa di un giovane ignaro di chi lo andava a trovare ed ha quindi aperto la porta, solo dopo aver visto i tesserini dei finanzieri, ed ha quindi iniziato ad avere atteggiamenti nervosi e, infatti, i sospetti degli uomini e donne della Gdf sassarese sono stati confermati da un bicchiere rinvenuto nel soggiorno di casa con all’interno due grosse infiorescenze di marijuana pronte all’uso, un tritino ed un bilancino di precisione.

Ma quello era solo il principio; più volte è stato chiesto al giovane se avesse altra sostanza stupefacente nascosta in casa o in altri locali a lui in uso, ma le risposte sono sempre state negative.

L’attività di perquisizione che ne è seguita, la sicurezza mostrata fino ad allora dal ragazzo ha incominciato a vacillare e quando i militari lo hanno accompagnato presso il box pertinenza dell’abitazione dove abita dove poi, durante la scrupolosa ispezione, ha permesso di trovare uno zainetto al cui interno è stato rinvenuto oltre mezzo chilo di marijuana destinata, probabilmente, al successivo spaccio.

Quindi il ragazzo è stato dichiarato in arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, dopo gli accordi di rito con il PM di turno presso la Procura dei Minori, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.