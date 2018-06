 Imbarcazione da diporto con motore in avaria soccorsa dai militari della Capitaneria di Porto di Cagliari

Cagliari, 10 Giu 2018 – Ieri, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari è stata interessata da un evento accaduto a circa sessanta miglia dalla costa sud orientale sarda inerente la richiesta di assistenza da parte di un’imbarcazione a vela da diporto, con a bordo sette persone di cui quattro donne, la quale risultava in avaria.

Immediatamente è stata attivata la procedura prevista per prestare assistenza ed è stato disposto l’intervento della motovedetta CP 2100.

Per dare la prima assistenza e fornire le prime indicazioni utili relative alle condizioni del mezzo e dei passeggeri, è stata contattata e successivamente dirottata in zona la motocisterna “Grande Congo” in prossimità della zona interessata.

Giunto sul punto il personale della Guardia Costiera, a seguito di un rapido controllo, ha verificato che l’avaria era dovuta ad una cima impigliata nell’elica e ad una problematica sul timone. Nonostante l’avvenuta rimozione della cima, persisteva l’avaria al timone. Pertanto l’unità è stata agganciata al rimorchiatore “Andrea Onorato”, precedentemente contattato dai diportisti, al fine di poter rientrare nel porto di Cagliari.

La CP 2100, con a bordo i quattro diportisti più provati dalla navigazione, dirigeva per il porto di Villasimius, procedendo al loro successivo sbarco in piena sicurezza.