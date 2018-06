Arrestata Bari Sardo per la seconda volta per violazione dei sigilli e continuazione dei lavori di completamento di un’abitazione abusiva

Bari Sardo (Nu),10 Giu 2018 – Nella tarda mattinata del 7 giugno scorso i carabinieri della Stazione di Bari Sardo, a seguito di attività di indagine e vari servizi di osservazione, hanno arrestato in flagranza una donna 50enne, per violazione di sigilli in opera edilizia abusiva per cercare di proseguire nella realizzazione stessa.

La donna era già finita agli arresti domiciliari il 3 giugno. in esecuzione di misura cautelare per lo stesso reato. I Carabinieri della locale Stazione hanno accertato quindi che la donna, in qualità di custode, ha strappato i sigilli apposti lo scorso anno ed ha continuato alcune opere di completamento portando mobilio ed elettrodomestici.

Ieri, a seguito della convalida dell’arresto, la 50enne è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Bari Sardo presso la propria abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena.