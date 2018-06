Amministrative, si vota in oltre 700 comuni. Eventuali ballottaggi domenica 24

Roma, 10 Giu 2018 – Sono 761 i comuni italiani chiamati al voto oggi per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali. Gli elettori che dovranno esprimersi sono 6.749.654. Si vota delle 7 alle 23, poi lo spoglio.

In caso di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, si voterà domenica 24 giugno. Sul sito www.interno.gov.it è consultabile l’elenco dei Comuni interessati alle prossime consultazioni. In dettaglio: 109 comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 20 comuni capoluogo, e 652 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti.

Questi i capoluoghi coinvolti: Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona (capoluogo di regione), Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Sono interessati dalla consultazione elettorale anche i Consigli circoscrizionali III e VIII di Roma Capitale.

Si sono insediati puntuali alle ore 16, in vista delle elezioni di domani, i seggi elettorali. Il presidente di ognuno dei seggi ha chiamato a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall’estratto del verbale di nomina, e ha invitato i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali.