Vasta operazione antidroga nella Baronia: 10 giovani in possesso di stupefacenti trovati dai carabinieri della compagnia di Siniscola.

Siniscola (Nu), 9 Giu 2018 – I carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza della manifestazione che si stava svolgendo nella frazione de “La Caletta”.

Durante i controlli alla circolazione stradale e grazie all’impiego dei militari di servizio in abiti civili, i militari hanno segnalato alle competenti autorità amministrative 10 ragazzi, alcuni dei quali anche minorenni, poiché trovati in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti per uso personale, confermando il pericoloso trend del consumo di droghe anche tra i più giovani.

Inoltre, durante i controlli alle persone sottoposte a vincoli di libertà personale imposti dal giudice, le pattuglie dell’Arma non hanno trovato nella sua abitazione un 60enne con l’obbligo di permanenza a casa nelle ore notturne: per lui è scattata una denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.