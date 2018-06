Incidenti stradali: morto turista tedesco di 40 anni in vacanza in Sardegna nei pressi di Laconi

Isili (Su), 9 Giu 2018 – Alle ore 14,45 di questo pomeriggio, su segnalazione della centrale operativa della compagnia carabinieri di Isili, personale delle stazioni di Laconi, Nurallao, Nuragus e dell’aliquota radiomobile, sono intervenuti lungo S.S. 128 al km.63+900, nei pressi dell’abitato di Laconi, per un grave incidente stradale occorso, per cause ancora in corso di accertamento, tra una moto, guidata da un turista tedesco, ed un autobus dell’Arst in servizio di linea Oristano-Laconi.

Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato riverso sul manto stradale il corpo ormai senza vita del motociclista, un meccanico 40 enne da giorni in Sardegna per una vacanza con la famiglia.

Dai primi rilievi si è accertato che il centauro nell’affrontare una curva in direzione di Nurallao aveva perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta di marcia da dove proveniva l’autobus.

A seguito del violento impatto, il turista è finito a terra decedendo subito dopo per le gravi contusioni interne riportate.

I medici del 118 giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.