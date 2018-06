Giovane ragazza di Cagliari aggredita e rapinata da uno sconosciuto dopo aver prelevato 750 euro dal bancomat

Cagliari, 9 Giu 2018 – Questa mattina alle ore 10:20 circa, a Cagliari in via Rossini, una ragazza della città, di 31 anni, è stata avvicinata, dopo esser scesa dalla macchina, da un individuo (verosimilmente del posto) a lei sconosciuto (volto scoperto) che dopo averla bloccata con un braccio l’ha minacciata senza armi ed poi intimato di consegnargli i soldi che aveva appena prelevato (tre prelievi bancomat nella non lontana via San Benedetto, per un totale di 750€) e, poi, le ha sferrarle un pugno al volto, si è impossessato del denaro ed infine è fuggito nelle vie limitrofe.

Subito dopo la denuncia del fatto sono partite le ricerche da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari

La vittima ha riportati lesioni lievi curate dai sanitari di un’ambulanza che in seguito l’ha trasportata al SS Trinità.