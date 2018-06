Giovane di 26 anni di Serramanna minaccia in grave stato depressivo minaccia la madre con un coltello, fermata dai carabinieri e poi sottoposto dai sanitari a trattamento sanitario obbligatorio.

Sanluri, 9 Giu 2018 – Alle ore 11:00 di questa mattina, i carabinieri della Stazione di Serramanna ed i colleghi della dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, sono intervenuti presso una casa in via Pirandello, dove poco prima, una ragazza, S.F. di 26 anni, in preda ad una violenta crisi depressiva, dopo aver minacciato con un coltello la propria madre convivente, che immediatamente si rifugiava fuori dall’abitazione, si è rinchiusa in casa rifiutando l’accesso a chiunque tentasse di entrare.

Dopo alcuni minuti, i militari hanno convinto la donna ad aprire la porta, consentendo l’ingresso dei sanitari del 118 che hanno, sul posto, provveduto alle cure del caso e all’attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio.