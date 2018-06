Trasversale sarda: interventi per il miglioramento della sicurezza stradale

Cagliari, 8 Giu 2018 – Con una nota inviata ai sindaci dei Comuni di Bortigali, Macomer, Nuoro, Orotelli, Silanus, all’Anci Sardegna e al Comitato delle autonomie locali, l’assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, ha riportato il quadro degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale della statale 129, trasversale sarda, tra Nuoro a Macomer, comunicato in questi giorni dall’Anas.

La nota fa seguito ai diversi incontri tra Assessorato, Anas e rappresentanti dei Comuni, sollecitati dagli stessi amministratori locali del territorio che hanno più volte messo in evidenza le criticità e la pericolosità di questa importante arteria di collegamento del centro Sardegna.

Interventi a breve termine. La segnaletica verticale presente nel tratto all’altezza di Orotelli (km 63+700 e 64+7) sarà integrata, nell’immediato, con due cartelli luminosi di segnalazione di curve pericolose; questo intervento si aggiungerà alle bande rumorose di avvicinamento e ai cartelli indicanti il limite di velocità e divieto di sorpasso.

Entro l’anno, inoltre, Anas appalterà il lavori di costruzione di una rotatoria a Bortigali (km 89+120), in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale di accesso all’abitato, come da convenzione stipulata con la Regione a dicembre 2016.

Riguardo invece alle attività di medio periodo finalizzate ad aumentare la sicurezza nel tratto da Nuoro a Macomer, verrà realizzato da Anas un primo step di interventi per un importo di investimento di circa 4,7 milioni di euro la cui copertura finanziaria è attualmente in fase di definizione. Tra questi è ritenuta prioritaria la rettifica plano altimetrica del tratto di Orotelli per un importo di 3 milioni di euro a cui si aggiungono la realizzazione di nuove intersezioni a rotatoria, l’adeguamento degli innesti su altre viabilità e il miglioramento degli incroci dal territorio del Comune di Silanus a quello del Comune di Birori (dal km 82+400 al km 92+430), per un importo di 1,7 milioni di euro.

“Lo sviluppo e la messa in sicurezza delle strade sarde sono considerati strategici da questa Giunta – ha dichiarato l’assessore Balzarini – così come è elevata sia l’attenzione alla incolumità degli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie sia la ricerca degli investimenti per realizzare gli interventi necessari. Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato e accolto le richieste degli amministratori locali che chiedono maggiore sicurezza sulla 129 e condiviso il programma di interventi che attuerà l’Anas. L’individuazione dei fondi necessari a dare risposte concrete è un primo passo a cui ne seguiranno altri tesi al miglioramento, ulteriore, della percorribilità della SS 129 anche a garanzia di una più adeguata crescita economica e sociale di quei territori”. Com