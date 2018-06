Ritrovato dai carabinieri un pensionato di Nuoro scomparso ieri dal capoluogo barbaricino

Nuoro, 8 Giu 2018 – I Carabinieri della Stazione di Nuoro e di Oliena, dal pomeriggio di ieri, sono stati impegnati, alla ricerca di un uomo 75 enne residente nel capoluogo barbaricino, uscito di casa si allontanava con l’autovettura senza una meta precisa. La figlia preoccupata perché l’anziano padre non faceva rientro a casa, ha dato subito l’allarme.

Immediatamente sono partite le ricerche da parte degli uomini e donne dell’Arma che hanno poi diramato a tutti i Comandi carabinieri. E solo verso le 23:30 la figlia del pensionato ha ricevuto la telefonata da parte dei Carabinieri di Oliena in quanto il genitore era stato ritrovato in stato confusionale ad Oliena in località Monte Corrasi.

Quindi i militari hanno accompagnato il pensionato ancora spaventato alla guardia medica per constatare lo stato di salute dove in seguito è stata raggiunto dalla figlia preoccupata ma felice per aver riabbracciato il padre.