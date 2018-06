Inaugurato oggi il primo Milano-Miami di Air Italy

Milano, 8 Giu 2018 – È stato inaugurato oggi il primo volo diretto di Air Italy per Miami, decollato da Milano Malpensa alle 13.00, completando così per la stagione estiva 2018 la nuova rete di collegamenti per il Nord America dopo l’apertura del servizio quotidiano per New York JFK. Il volo per Miami è offerto quattro volte alla settimana ed è operato da un Airbus 330-200 configurato con 18 posti in Business e 236 in classe Economy.

La partenza del volo IG903 Milano-Miami è stata celebrata alla presenza del Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills, che ha ringraziato SEA Aeroporti di Milano e le Autorità aeroportuali presenti, dando un caloroso benvenuto ai 254 passeggeri in partenza e facendoli partecipi del tradizionale taglio del nastro e della torta. Prima del decollo, l’A330, i suoi passeggeri e l’equipaggio sono stati salutati con un tradizionale battesimo inaugurale.

Il prossimo volo che verrà inaugurato da Air Italy sarà il collegamento settimanale per Bangkok, che partirà dal prossimo 9 settembre e sarà operativo la Domenica, il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì. Molto positive anche in questo caso le previsioni di vendita, in particolare per il periodo di fine anno 2018.

Tutti i voli internazionali da e per Milano Malpensa, incluso quello inaugurato oggi per Miami, sono in connessione con i voli nazionali serviti da Air Italy fra Milano e il Centro Sud Italia, ovvero Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme e Olbia.

Orari dei voli Milano – Miami – Milano.

Operativo il Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica.

Milano (MXP) – Miami (MIA) IG903 partenza 13:00 arrivo 17:45

Miami (MIA) – Milano (MXP) IG904 partenza 19:45 arrivo 11:10 (+1 giorno).

Per scoprire la nuova esperienza Air Italy ci sono tariffe promozionali per un volo di andata e ritorno Milano – Miami a partire da 288 € a persona in Economy e da 1568 € in Business (tariffe soggetta a disponibilità, tutto incluso). Per le offerte e i dettagli su questo collegamento è sufficiente collegarsi al sito Web della Società all’indirizzo www.airitaly.com, tramite l’app Air Italy, il Call Center Air Italy 892 928 o rivolgendosi alla propria agenzia di viaggi. Com