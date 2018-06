Donazioni del sangue da parte dei carabinieri di nuoro.

Nuoro, 8 Giu 2018 – Questa mattina alle ore 08:00 i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, hanno risposto in tantissimi all’appello lanciato dalla sezione Comunale dell’Avis di Nuoro presieduta dalla sig.ra Chiara Manca, per far fronte all’emergenza sangue.

I Carabinieri di Nuoro hanno da subito dato la loro disponibilità in numero consistente e questa mattina hanno donato il loro sangue presso l’unità Mobile raccolta sangue parcheggiata di fronte alla Caserma di via Sant’Onofrio del capoluogo Barbaricino.

Questo aiuto è importante ha commentato la Sig.ra Manca in quanto nel periodo estivo avviene un calo di donazioni. “Ringrazio i Carabinieri per la disponibilità e la sensibilità dimostrata – dice Pierluigi Barigazzi consigliere nazionale Avis. e invita i nuoresi a raccogliere l’appello di andare a donare il sangue presso il centro trasfusionale dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. Com