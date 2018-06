Carabinieri tutela patrimonio culturale trovano ancore romane

Cagliari, 8 Giu 2018 – Nel corso degli ultimi mesi i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e quello Subacquei della Compagnia CC di Cagliari, in collaborazione con funzionari e tecnici responsabili di archeologia subacquea della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, hanno effettuato una serie di servizi di controllo e monitoraggio delle aree marine protette, nonché dei siti archeologici subacquei del sud Sardegna. Il piano di controllo è stato predisposto per prevenire e reprimere gli illeciti in danno del patrimonio paesaggistico costiero e delle bellezze naturalistiche ed archeologiche delle acque della Sardegna.

Nel corso di quei servizi, nello specchio acqueo antistante il Capo S. Elia di Cagliari, a una profondità di circa 40 metri sono stati individuati e recuperati due ceppi d’ancora in piombo di epoca romana del periodo tardo repubblicano (I sec. a.C. – II sec. d.C.), della lunghezza di 135 cm.

I reperti recuperati rivestono un notevole interesse storico-scientifico e sono attualmente in fase di studio da parte dei funzionari archeologi della Soprintendenza di Cagliari.

I recuperi sono stati possibili grazie alla preziosa e costante attività informativa e di monitoraggio delle coste e dei siti archeologici sommersi condotti dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale in collaborazione del Nucleo CC Subacquei, costantemente impegnati nella prevenzione degli illeciti in danno del patrimonio paesaggistico costiero e del patrimonio culturale.