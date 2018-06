Truffe On line – A Dorgali acquista un autocarro usato inesistente: denunciato un 40enne milanese.

Dorgali, 7 Giu 2018 – I carabinieri della Stazione di Dorgali, hanno denunciato un 40enne nullafacente pregiudicato, milanese per truffa.

Il malfattore, per accalappiare le vittime, aveva pubblicato un annuncio con la foto dell’autocarro Mitsubishi L200 e soprattutto il prezzo, assolutamente concorrenziale.

Lo shopping on-line è cresciuto in maniera esponenziale, e quando si tratta di fare acquisti, sempre più italiani si rivolgono ai portali Web anziché ai concessionari fisici. E la vittima, un 50enne del nuorese, ha ceduto alla tentazione ed ha contattato l’inserzionista e dopo aver stabilito la modalità di pagamento, ha versato 500 euro su una carta prepagata, senza però concludere l’acquisto in quanto il disonesto si era subito reso irreperibile. Ma l’uomo, non si è perso d’animo e si è rivolto alla Carabinieri di Dorgali, che infatti, hanno quasi subito rintracciato ed identificato il truffatore usando le più recenti tecnologie e, quindi, lo hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria.