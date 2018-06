Giovane donna ucraina arrestata dai carabinieri per furto un supermercato di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena, 7 Giu 2018 – Nella tarda serata di ieri, a Quartu Sant’Elena, presso il centro commerciale Le Vele, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del dipendente Norm, hanno tratto in arresto per furto aggravato Darahan Viktoriia, 25 anni, disoccupata dell’Ucraina.

La giovane donna è stata fermata dal personale di vigilanza all’uscita del supermercato dopo avere occultato nella propria borsetta cosmetici per un valore di 250 euro circa, per poi essere consegnata ai militari.

La Darahan dopo l’arresto e espletate le formalità di legge, è stata accompagnata presso la sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi