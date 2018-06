Rintracciato l’autore della rapina ai danni del “Kebab Assan” avvenuta l’8 aprile scorso.

Cagliari, 6 Giu 2018 – Questa mattina i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, al termine di una lunga attività di indagine, sono riusciti ad identificare, per poi denunciarlo, un cagliaritano pregiudicato di 38 anni.

Infatti questi, il giorno 8 aprile 2018, alle prime ore dell’alba, si era introdotto all’interno del “kebab Assan” di Via Dante dove, dopo aver minacciato il gestore, lo ha colpito al volto con un pugno e poi gli ha portato via 80 € in banconote dal registratore di cassa nonché qualche bottiglia di alcolici.

Quindi il rapinatore si è dato alla fuga a piedi rendendosi irreperibile, ma stamane i carabinieri del Norm hanno terminato gli accertamenti individuandolo quale responsabile del grave gesto.