Industria, nuovo avviso per la concessione della miniera di Olmedo. Piras: momento favorevole per chi vuole estrarre bauxite

Cagliari, 6 Giu 2018 – È on line sul sito della Regione al link https://goo.gl/86MHBG l’avviso di procedura a evidenza pubblica per il conferimento della concessione di coltivazione del giacimento di bauxite nella miniera di Olmedo. La scadenza del bando è fissata per il 5 novembre di quest’anno. Ci sono quindi sei mesi di tempo perché i soggetti imprenditoriali interessati possano presentare le istanze. Il nuovo avviso arriva tre mesi dopo la determinazione con la quale l’Assessorato dell’Industria ha accolto la rinuncia alla concessione mineraria da parte delle società che avevano partecipato al precedente bando.

“Abbiamo rispettato i tempi – afferma l’assessora Maria Grazia Piras – e, soprattutto, abbiamo portato a termine gli interventi e le analisi per verificare l’attrattività sul mercato dell’investimento e per sincerarci che potessero essere garantite le condizioni per un riavvio dell’attività estrattiva. Dalle analisi e dai sondaggi è emerso che il giacimento di bauxite è molto più esteso di quanto previsto. Siamo dunque in presenza di un sito che potrebbe avere una maggiore appetibilità per gli investitori, in un momento congiunturale che tra l’altro vede il prezzo della bauxite in forte rialzo. Ci sono perciò tutte le condizioni perché la miniera di Olmedo possa avere una prospettiva industriale e produttiva di più lunga durata, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale dell’area.

È quanto avevamo promesso ai lavoratori del sito – sottolinea l’assessora Piras – sia quelli che oggi sono temporaneamente occupati in IGEA sia coloro i quali hanno gli ammortizzatori sociali in scadenza. Adesso spetterà al mercato rispondere e dirci se queste condizioni sono sufficienti ad attrarre l’interesse di potenziali operatori privati disposti a investire per la ripresa e il rilancio dell’attività. Da parte nostra ritengo che in questi anni si sia fatto tutto il possibile, ma sempre senza mai sostituirci al mercato”. La bauxite di Olmedo, per le sue buone caratteristiche, trova valide applicazioni in particolare per la produzione di cementi, abrasivi, refrattari e altri materiali usati nella frattura idraulica della roccia. In base agli ultimi studi effettuati, le risorse del giacimento ammontano a oltre 7 milioni e mezzo di tonnellate di bauxite, con riserve probabili pari a 4 milioni e mezzo di tonnellate, di cui 2 milioni e 800 mila tonnellate estraibili. Red-com