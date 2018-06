Comune di Cagliari apre bando 2018 per i contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Cagliari, 6 Giu 2018 – Scadranno alle 12 di giovedì 5 luglio, i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione relativo all’anno 2018, secondo quanto previsto dall’art.11 della L.431/98.

Le domande per essere ammessi al contributo andranno redatte su apposito modulo disponibile, oltre che sul sito internet www.comune.cagliari.it, presso gli Uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali (Palazzo Civico Piazza De Gasperi n.2), le Sedi Territoriale del Servizio Sociale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Via Nazario Sauro). Nelle stesse sedi e sul sito indicato, è consultabile anche il Bando di Concorso.

Le istanze, corredate dai documenti richiesti dal bando, andranno presentate in uno dei seguenti modi: a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale di Via Crispi o presso le Sedi Territoriali (nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico), mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Cagliari – Servizio Politiche Sociali c/o Protocollo Generale, via Crispi n.2 – 09124 Cagliari, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

Sul retro della busta, in caso di spedizione, oppure nell’oggetto della PEC in caso di invio via mail, dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione Bando Affitti 2018”.

