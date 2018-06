Arrestato 39enne di Cagliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Cagliari, 6 Giu 2018 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari ieri pomeriggio hanno arrestato un pregiudicato cagliaritano di 39 anni, poiché qualche ora prima lo stesso aveva compiuto il reato di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente di 59 anni, che minacciava di morte al fine di ottenere da lei del denaro. La madre è riuscita però a dileguarsi, ad allontanarsi dal figlio e a richiedere l’intervento dei carabinieri che una volta giunti sul posto hanno fermato e immobilizzato il pregiudicato che si era nel frattempo barricato in casa al fine di sottrarsi all’identificazione dei militari.

Quindi i militari sono riusciti ad entrare nell’abitazione, lo hanno bloccato, dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Uta.

Il giovane è conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto già deferito tempo addietro in stato di libertà per il reato di interruzione pubblico servizio, danneggiamento aggravato nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere.