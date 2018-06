Cagliari, 5 Giu 2018 – Nel corso del fine settimana i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di arma bianca, un pregiudicato di Oristano di 51 anni. L’uomo infatti, è stato sorpreso nei pressi di Piazza Yenne aggirarsi, durante la manifestazione sportiva del Triathlon tenutasi per le vie cittadine questo fine settimana, completamente nudo e scalzo con le parti intime ricoperte da un piccolo telo, al di sotto del quale nascondeva un coltello a serramanico.

Una volta fermato dai militari, il pregiudicato si è giustificato dicendo loro di essere un Maori, in attesa di altri sei Maori che lo avrebbero raggiunto nel corso della serata con i quali si sarebbe recato il prima possibile a Fuerteventura. Inoltre ha chiesto ancora ai militari la possibilità di reperirgli quanto prima un biglietto aereo per raggiungere la nota località delle Canarie. Pertanto il personale dell’Arma hanno portato l’uomo nella caserma del comando provinciale cc per formalizzare la denuncia nei suoi confronti per il porto abusivo del coltello a serramanico, nonché procedere alla sua identificazione, poiché l’uomo non ha fornito alcun documento, giustificandosi e riferendo loro di chiamarsi Wild boy, cosa che ha accompagnato indossando una maschera tradizionale sarda da “Mamuthones”.

Pertanto il 51enne è stato gestito dai carabinieri del Nucleo radiomobile che, contattati sanitari, lo hanno trasportato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale civile Santissima trinità.