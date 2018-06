Cagliari, 5 Giu 2018 – Sono iniziati lunedì 4 giugno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di accesso al PO San Michele di Cagliari. L’intervento, della durata di 90 giorni, si è reso indispensabile al fine di mettere in sicurezza la viabilità di accesso al San Michele, ripristinare i percorsi veicolari e pedonali e in particolare i camminamenti pedonali di collegamento tra capolinea bus, parcheggi e accesso al Presidio Ospedaliero.

L’area d’intervento comprende la zona attualmente recintata relativa a lavori non conclusi, che, oltre a creare un impatto visivo poco gradevole, non rendono sicuro l’accesso sia pedonale che veicolare al presidio, in quanto la segnaletica orizzontale è totalmente assente.

Particolare attenzione sarà data alla sistemazione dell’attuale area del Capolinea del CTM con camminamenti più alti e dissuasori di protezione alle aree pedonali, che permetteranno una discesa e una risalita protetta e sicura per gli utenti. Le pedane di arrivo e sosta dei mezzi pubblici garantiranno il passaggio agevole per i pedoni e per le carrozzine con rampe di accesso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Per quanto riguarda il flusso pedonale proveniente dalle due aree di parcheggio, l’utente sarà indirizzato all’ingresso per mezzo di due camminamenti pedonali ben definiti.

Durante il corso dei lavori si cercheranno di evitare al minimo i disagi per l’utenza realizzando le opere particolarmente complesse negli orari di minor accesso al presidio ospedaliero. Com