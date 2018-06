Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi

Cagliari, 5 Giu 2018 – La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Francesco Pigliaru nella sala Emilio Lussu a Villa Devoto, ha dato il via libera al programma di interventi per qualificare la filiera dell’istruzione, rivolto nello specifico agli Istituti Tecnici superiori, che favoriscono il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Su proposta di delibera dell’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, è stato infatti deliberato di potenziare, con 2 milioni 224mila euro, le Scuole speciali di tecnologia della Sardegna (ITS) esistenti e di dare vita a nuove fondazioni, entro il 2019, con indirizzi tecnologici mirati e già specificati nelle Linee guida. In particolare, con 1 milione e 443.470 euro si rafforzano gli Its esistenti, mentre 780.530 euro sono destinati al finanziamento dei percorsi formativi che porteranno avanti le nuove fondazioni.

Inoltre, quasi un milione di euro (973.075 euro) è stato destinato alla promozione della lettura e dei festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale realizzati in Sardegna da soggetti pubblici e privati. Le risorse saranno così ripartite: 768.800 euro andranno a sostegno di progetti proposti da associazioni, 50.000 euro finanziano i progetti realizzati da cooperative e 154.275 euro quelli organizzati da enti locali.

Sanità. La Giunta ha nominato i componenti dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari: si tratta di Massimo Occhiena, Giuseppe Passiu, Antonio Succu, Francesca Piras, Antonio Balata. Confermato inoltre Luigi Floris quale commissario straordinario dell’Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui.

Lavori Pubblici. In attuazione delle novità introdotte dalla legge regionale 8 del 13 marzo 2018, recante nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, ha nominato oggi i componenti della prima sezione della riformata Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR) – organo di carattere consultivo in materia di opere e lavori pubblici – ed ha confermato l’elenco degli esperti esterni nominati del 2017 fino completamento delle procedure di individuazione dei nuovi componenti.

Agricoltura. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha concesso il nulla osta all’esecutività della determinazione del direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, Maria Ibba, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2016. Sempre su proposta del titolare dell’Agricoltura è stata approvata la nuova dotazione organica dell’Agenzia regionale Argea Sardegna in vista della nascita dell’Organismo pagatore regionale, autonomo dall’Agea nazionale. Non ci sarà nessun aumento di personale, ma una riorganizzazione dei dipendenti che rimarranno 580 unità.

Urbanistica. Approvata, su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, l’adesione della Regione Sardegna al Piano attuativo 2018-2019 del Comitato Permanente per i Sistemi Geografici, nell’ambito dell’Accordo quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al rafforzamento della società dell’informazione e dell’e-government stipulato con il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici. La Regione è da tempo impegnata nella realizzazione di banche dati territoriali fruibili, attraverso il geoportale regionale, aperte anche agli utenti esterni quali enti pubblici, privati, imprese, professionisti e cittadini in genere. Com